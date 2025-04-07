2025 Okullar Ne Zaman Kapanacak, Kapanıyor Mu? | Okullar Ne Zaman Tatil, Kapanmasına Kaç Gün Kaldı?

Öğrenciler ve veliler dikkat! 2025 okul kapanış tarihi belli oldu. 2025 okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor? Okullar ne zaman tatil, kapanmasına kaç gün kaldı? Kapanışa kalan gün sayısı ve yaz tatili süresi hakkında merak ettiğiniz her şey burada!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Bu tarih, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatilinin başlangıcı anlamına geliyor. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra uzun ve keyifli bir yaz tatiline merhaba diyecekler.

Bugün, 7 Nisan 2025 Pazartesi. Okulların kapanmasına tam olarak 74 gün kaldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bu gün itibarıyla yaz tatili için geri sayıma başladılar bile. Son dönemde sınavlar ve projeler yoğunlaşırken, bir yandan da tatil planları yapılmaya başlandı.

Yaz tatili, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenmesi, yeni enerji toplaması ve farklı aktivitelere zaman ayırması için büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, bu dönemde hem eğlenme hem de öğrenme imkanı bulabiliyorlar. Kitap okuma, spor yapma, yeni hobiler edinme gibi aktivitelerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Öğretmenler ise, yoğun bir eğitim öğretim yılının ardından dinlenme ve kendilerini yenileme fırsatı bulurlar.

20 Haziran 2025 tarihinde başlayacak olan yaz tatilinin ne kadar süreceği de merak edilen bir diğer konu. MEB henüz 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamadı. Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında yaz tatilinin genellikle Eylül ayının ilk haftasına kadar sürdüğü görülüyor. Bu da yaklaşık olarak 2.5 aylık bir tatil süresi anlamına geliyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi MEB tarafından ilerleyen aylarda duyurulacaktır.