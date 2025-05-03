Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.



Sıgnal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 4-0 kazandı.



Karşılaşmada Dortmund'un gollerini 3. ve 59. dakikalarda Guirassy, 69. ve 73. dakikalarda ise Adeyemi kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Dortmund ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve ligde maç fazlasıyla 51 puanla 4. sırada yer aldı. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça yükselerek, 39 puanla 12. sırada yer buldu.



Ligde gelecek hafta Dortmund, Leverkusen deplasmanında olacak. Wolfsburg, Hoffenheim'ı konuk edecek.





