Dortmund, evinde farklı kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, evinde farklı kazandı!
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03 Mayıs 2025 21:22
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.

Sıgnal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Dortmund'un gollerini 3. ve 59. dakikalarda Guirassy, 69. ve 73. dakikalarda ise Adeyemi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve ligde maç fazlasıyla 51 puanla 4. sırada yer aldı. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça yükselerek, 39 puanla 12. sırada yer buldu.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Leverkusen deplasmanında olacak. Wolfsburg, Hoffenheim'ı konuk edecek.


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