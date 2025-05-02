Sürat Kargo Cumartesi-Pazar Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025

Sürat Kargo'da posta işlemi yapacak olan vatandaşlar Sürat Kargo çalışma saatlerini internette araştırıyorlar. Konu hakkında araştırılan bir diğer konu başlığı da Sürat Kargo çalışma saatleri. Peki Sürat Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası saat kaçta? Hafta sonu açık mı? İşte Sürat Kargo çalışma saatleri 2025...

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sürat Kargo şubeleri genel olarak hafta içi hizmet vermektedir. 2025 yılı Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri:

Açılış Saati: 08:30

Öğle Arası: 12:30 - 13:30

Kapanış Saati: 17:00 (Bazı şubelerde 17:30'a kadar hizmet verebilmektedir.)

Sürat Kargo müşterileri, hafta içi bu saatler arasında tüm kargo gönderim ve alım işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Sürat Kargo'nun çalışma prensibi gereği, merkez Sürat Kargo şubeleri dışında Cumartesi günleri tüm Sürat Kargo şubeleri kapalıdır. Ancak, sadece belirli bölgelerdeki (genellikle büyük şehirlerde ve merkezi konumlarda bulunan) Sürat Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 13:30'a kadar hizmet vermektedir. Bu uygulama tüm şubeler için geçerli değildir. Cumartesi günü açık olabilecek Sürat Kargo şubeleri hakkında en net bilgiyi, Sürat Kargo'nun resmi internet sitesindeki "Size En Yakın Sürat Kargo" bölümünden veya Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden teyit etmeniz önemlidir. Cumartesi günü kargo dağıtımı ise genel olarak yapılmamaktadır. Ancak, şubeye ulaşan kargolar Cumartesi günü mesai bitimine kadar alıcıları tarafından teslim alınabilir.

Sürat Kargo şubelerinin tamamı Pazar günleri kapalıdır. Pazar günü herhangi bir Sürat Kargo şubesinden fiziksel olarak hizmet almaniz mümkün değildir. Kargo gönderim veya alım işlemlerinizi Pazartesi gününe veya Cumartesi günü açık olan belirli şubelere göre planlamanız gerekmektedir.