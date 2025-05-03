Iğdır FK, play-off için son virajda!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini yenerek play-off'ta kalmak istiyor.
Iğdır ekibi, sahip olduğu sırasını koruyup puanını da 58'e çıkararak play-off hattında kalmayı hedefliyor.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un göreve gelişiyle yakaladığı ivmeyi kaybetmeden ligi tamamlamak için mücadele verecek olan Iğdır FK, yenilmezlik serisini de 13 maça çıkararak ligin son haftasına girmek istiyor.
Teknik direktör Çavuş, AA muhabirine, 7. sırada bulunup play-off içerisinde olmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.
Takımının başarıyla mücadele ettiğini belirten Çavuş, "Küme düşme hattından iyi oyun, iyi mücadeleyle üst sıralara çıkarak sahanın içerisinde sporseverlere, izleyicilerimize çok güzel bir görsel izlettiğimizi düşünüyorum. Bunu şu an play-off'a taşımak da bizim için çok güzel bir görüntü. Fakat bitirmedik, daha iki maçımız var. Bu iki maçta da galip gelip play-off'un içinde kalmak istiyoruz." diye konuştu.
- Kocaelispor maçı
4 Mayıs Pazar günü Iğdır'da oynayacakları Kocaelispor maçına da değinen Çavuş, şöyle devam etti:
"Bu maç bizim için çok önemli, çok değerli bir maç. Kazandığımız zaman play-off'ta olan durumumuz devam edecek. Sonra son bir maç oynayacağız, o zaman da o sonuçların getirdiği sonuca göre biz hareket etmiş olacağız ve ona göre stratejimizi ve planımızı belirleyeceğiz. Kocaelispor şampiyon olmuş bir takım, buradan onları tebrik etmek istiyorum. Seyircisi ve camiası ile çok güzel bir şampiyonluğu hak ettiler, umut ediyorum ki Süper Lig'de de başarılı olurlar. Şampiyon bir takımla oynamak tabii ki zor ve oyuncu grubum da buna çok net hazırlıklı. Biz bunu bir plana koyarak saha içerisinde kendi oyunumuzu, enerjimizi, mücadelemizi bu maçta da aynı şekilde sergileyeceğiz ve galip geleceğimizi düşünüyorum. Sonrasında play-off grubu içerisinde devam eden süreci ve son maçtaki oynayacağımız oyunu planlamaya devam edeceğiz."
- "Bütün taraftarlarımızı, halkımızı stada bekliyorum"
4 Mayıs Pazar günü mücadelede taraftardan büyük destek beklediklerinin altını çizen Çavuş, şunları söyledi:
"Geldiğim andan itibaren hem şehrimizle hem de taraftarımızla çok güzel bir birliktelik yaşadık. Onların enerjisi bizim içerideki enerjimiz, karşılıklı bir sempati oluşturdu. Onları bu maç çok yoğun bir destekle tribünlere bekliyoruz. Maçın başından sonuna kadar takımlarını en güzel şekilde desteklemelerini, en yüksek enerjiyle onları motive etmelerini istiyorum. Bütün taraftarlarımızı, halkımızı yarınki maça, stada bekliyorum."
Iğdır FK, play-off için son virajda!
Alagöz Holding Iğdır FK, 4 Mayıs Pazar günü Kocaelispor'u konuk ederek play-off hattında kalma mücadelesi verecek. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, takımın yükselişini sürdürmek ve taraftar desteğiyle zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini yenerek play-off'ta kalmak istiyor.
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