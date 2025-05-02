Garanti BBVA Bankası Cumartesi-Pazar Açık Mı? 2025 | Garanti BBVA Bankası Hafta Sonu Şube Çalışma Saatleri 2025

Garanti Bankası'nda bankacılık işlemi yapacak olan vatandaşlar Garanti BBVA çalışma saatlerini internette araştırıyorlar. Konu hakkında araştırılan bir diğer konu başlığı da Garanti BBVA mesai saatleri. Peki Türkiye Garanti Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası saat kaçta? Hafta sonu açık mı? İşte Türkiye Garanti Bankası çalışma saatleri 2025...

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Garanti BBVA şubeleri genel olarak hafta içi hizmet vermektedir. 2025 yılı Garanti BBVA hafta içi çalışma saatleri:

Açılış Saati: 09:00

Öğle Arası: 12:30 - 13:30

Kapanış Saati: 17:00

Garanti BBVA müşterileri, hafta içi bu saatler arasında tüm bankacılık işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Pek çok banka gibi, Garanti BBVA şubeleri de genel olarak Cumartesi günleri kapalıdır. Garanti BBVA'nın standart çalışma prensibi, hafta sonu şubeler aracılığıyla hizmet vermemektedir. Bu nedenle, 2025 yılında da Garanti BBVA şubelerinin büyük çoğunluğu Cumartesi günleri hizmet vermeyecektir. Hafta sonu bankacılık işlemleriniz için Garanti BBVA'nın dijital kanallarını (mobil bankacılık, internet bankacılığı) kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA şubeleri Pazar günleri de kapalıdır. Hafta sonunun ikinci günü olan Pazar'da da Garanti BBVA şubelerinden herhangi bir hizmet almanız mümkün değildir. Bankacılık işlemlerinizi Pazar günü de Garanti BBVA'nın mobil ve internet bankacılığı platformları üzerinden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

Genel prensip olarak Garanti BBVA şubeleri hafta sonu kapalı olsa da, bazı özel durumlarda ve belirli lokasyonlarda (özellikle büyük alışveriş merkezleri ve havalimanlarında bulunan şubeler) sınırlı saatlerde hizmet verebilirler. Ancak bu durum, tüm Garanti BBVA şubeleri için geçerli değildir ve istisnai bir uygulamadır. Hafta sonu açık olabilecek Garanti BBVA şubeleri hakkında en güncel ve doğru bilgiyi, Garanti BBVA'nın resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden teyit etmeniz önemlidir.