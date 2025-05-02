İş Bankası Cumartesi-Pazar Açık Mı? 2025 | İş Bankası Hafta Sonu Şube Çalışma Saatleri 2025

Türkiye İş Bankası'nda bankacılık işlemi yapacak olan vatandaşlar İş Bankası çalışma saatlerini internette araştırıyorlar. Konu hakkında araştırılan bir diğer konu başlığı da İş Bankası mesai saatleri. Peki Türkiye İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası saat kaçta? Hafta sonu açık mı? İşte Türkiye İş Bankası çalışma saatleri 2025...



İş Bankası Hafta İçi Çalışma Saatleri 2025



Öncelikle belirtmek gerekir ki, İş Bankası şubeleri genel olarak hafta içi hizmet vermektedir. 2025 yılı İş Bankası hafta içi çalışma saatleri:

Açılış Saati: 09:00



Öğle Arası: 12:30 - 13:30



Kapanış Saati: 17:00



İş Bankası müşterileri, hafta içi bu saatler arasında tüm bankacılık işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Pek çok banka gibi, İş Bankası şubeleri de genel olarak Cumartesi günleri kapalıdır. İş Bankası'nın standart çalışma prensibi, hafta sonu şubeler aracılığıyla hizmet vermemektedir. Bu nedenle, 2025 yılında da İş Bankası şubelerinin büyük çoğunluğu Cumartesi günleri hizmet vermeyecektir. Hafta sonu bankacılık işlemleriniz için İş Bankası'nın dijital kanallarını (mobil bankacılık, internet bankacılığı) kullanabilirsiniz.

İş Bankası şubeleri Pazar günleri de kapalıdır. Hafta sonunun ikinci günü olan Pazar'da da İş Bankası şubelerinden herhangi bir физическое hizmet almanız mümkün değildir. Bankacılık işlemlerinizi Pazar günü de İş Bankası'nın mobil ve internet bankacılığı platformları üzerinden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

Genel prensip olarak İş Bankası şubeleri hafta sonu kapalı olsa da, bazı özel durumlarda ve belirli lokasyonlarda (özellikle büyük alışveriş merkezleri ve havalimanlarında bulunan şubeler) sınırlı saatlerde hizmet verebilirler. Ancak bu durum, tüm İş Bankası şubeleri için geçerli değildir ve istisnai bir uygulamadır. Hafta sonu açık olabilecek İş Bankası şubeleri hakkında en güncel ve doğru bilgiyi, İş Bankası'nın resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden teyit etmeniz önemlidir.



