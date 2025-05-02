Haber Tarihi: 02 Mayıs 2025 14:57 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 14:57

ÖSYM-MEB Görevli Ücretleri 2025 (Mayıs)

ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenler ve diğer görevliler dikkat! 2025 yılının Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, sınav görev ücretleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle sınav takviminin yoğunlaştığı bu dönemde, ÖSYM-MEB görevli ücretleri 2025 (Mayıs) ayı ödemeleri ne kadar olacak? Sınav görevlileri Mayıs ayında hangi ücretleri alacak? İşte 2025 Mayıs ayı ÖSYM görevli ücretleri ve MEB görevli ücretleri

ÖSYM-MEB Görevli Ücretleri 2025 (Mayıs)
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2025 yılında ÖSYM ve MEB tarafından yapılacak sınavlarda görev alacak öğretmenlerin alacağı ücretler merak konusu oldu. Sınavlardan ek gelir elde eden gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevliler, bu yıl zamlı olarak ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.

2025 Yılı ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri (Mayıs Ayı Tahmini)

ÖSYM tarafından düzenlenen çeşitli sınavlarda (YKS, KPSS, ALES, TYT, AYT vb.) görev alan öğretmen ve diğer personelin 2025 yılı için belirlenen sınav görevli ücretleri, görev unvanına göre farklılık göstermektedir. Mayıs ayı itibarıyla geçerli olan ÖSYM görevli ücretleri 2025 aşağıdaki tabloda (tahmini olarak) sunulmuştur:

Bina Yöneticisi 1384
Bina Sınav Sorumlusu 1720
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1521
Salon Başkanı 1338
Gözetmen 1223
Yedek Gözetmen 1070
Yardımcı Engelli Gözetmen Bilgi Yok
e-Sınav Uygulama Sorumlusu Bilgi Yok
e-Sınav Salon Başkanı Bilgi Yok
e-Sınav Gözetmeni Yaklaşık 800
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