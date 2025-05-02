ÖSYM-MEB Görevli Ücretleri 2025 (Mayıs)

2025 yılında ÖSYM ve MEB tarafından yapılacak sınavlarda görev alacak öğretmenlerin alacağı ücretler merak konusu oldu. Sınavlardan ek gelir elde eden gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevliler, bu yıl zamlı olarak ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.



2025 Yılı ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri (Mayıs Ayı Tahmini)



ÖSYM tarafından düzenlenen çeşitli sınavlarda (YKS, KPSS, ALES, TYT, AYT vb.) görev alan öğretmen ve diğer personelin 2025 yılı için belirlenen sınav görevli ücretleri, görev unvanına göre farklılık göstermektedir. Mayıs ayı itibarıyla geçerli olan ÖSYM görevli ücretleri 2025 aşağıdaki tabloda (tahmini olarak) sunulmuştur:



Bina Yöneticisi 1384

Bina Sınav Sorumlusu 1720

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1521

Salon Başkanı 1338

Gözetmen 1223

Yedek Gözetmen 1070

Yardımcı Engelli Gözetmen Bilgi Yok

e-Sınav Uygulama Sorumlusu Bilgi Yok

e-Sınav Salon Başkanı Bilgi Yok

e-Sınav Gözetmeni Yaklaşık 800

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