Aras Kargo Cumartesi-Pazar Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025

Aras Kargo'da posta işlemi yapacak olan vatandaşlar Aras Kargo çalışma saatlerini internette araştırıyorlar. Konu hakkında araştırılan bir diğer konu başlığı da Aras Kargo çalışma saatleri. Peki Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası saat kaçta? Hafta sonu açık mı? İşte Aras Kargo çalışma saatleri 2025...

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Aras Kargo şubeleri genel olarak hafta içi hizmet vermektedir. 2025 yılı Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri:

Açılış Saati: 08:30

Öğle Arası: 12:30 - 13:30

Kapanış Saati: 17:00 (Bazı şubelerde 17:30'a kadar hizmet verebilmektedir.)

Aras Kargo müşterileri, hafta içi bu saatler arasında tüm kargo gönderim ve alım işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Aras Kargo'nun çalışma prensibi gereği, merkez Aras Kargo şubeleri dışında Cumartesi günleri tüm Aras Kargo şubeleri kapalıdır. Ancak, sadece belirli bölgelerdeki (genellikle büyük şehirlerde ve merkezi konumlarda bulunan) Aras Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 13:30'a kadar hizmet vermektedir. Bu uygulama tüm şubeler için geçerli değildir. Cumartesi günü açık olabilecek Aras Kargo şubeleri hakkında en net bilgiyi, Aras Kargo'nun resmi internet sitesindeki "Size En Yakın Aras Kargo" bölümünden veya Aras Kargo müşteri hizmetlerinden teyit etmeniz önemlidir. Cumartesi günü kargo dağıtımı ise genel olarak yapılmamaktadır. Ancak, şubeye ulaşan kargolar Cumartesi günü mesai bitimine kadar alıcıları tarafından teslim alınabilir.

Aras Kargo şubelerinin tamamı Pazar günleri kapalıdır. Pazar günü herhangi bir Aras Kargo şubesinden fiziksel olarak hizmet almaniz mümkün değildir. Kargo gönderim veya alım işlemlerinizi Pazartesi gününe veya Cumartesi günü açık olan belirli şubelere göre planlamanız gerekmektedir.