Kartal Kayra Yılmaz için 2 milyon euro!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz, Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kartal Kayra Yılmaz için 2 milyon euro!
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03 Mayıs 2025 12:27
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı. 

Ligue 2 ekiplerinden Metz, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini Siyah-Beyazlı kulübe iletti. 

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Kartal Kayra Yılmaz için Fransa ekibi, 2 milyon euro'yu gözden çıkardı. 

PERFORMANSI

Bu sezon Kayserispor formasıyla 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

 
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