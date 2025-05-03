Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı.
Ligue 2 ekiplerinden Metz, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini Siyah-Beyazlı kulübe iletti.
Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Kartal Kayra Yılmaz için Fransa ekibi, 2 milyon euro'yu gözden çıkardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Kayserispor formasıyla 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Ligue 2 ekiplerinden Metz, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini Siyah-Beyazlı kulübe iletti.
Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Kartal Kayra Yılmaz için Fransa ekibi, 2 milyon euro'yu gözden çıkardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Kayserispor formasıyla 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.