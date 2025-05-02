Garanti Bankası Çöktü Mü, Neden Açılmıyor? Garanti Müşteri Hizmetleri Numarası!

Garanti BBVA mobil bankacılık uygulamasında yaşanan erişim problemleri, kullanıcılar arasında tedirginliğe neden oldu. Banka müşterileri, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını sosyal medya ve forum platformlarında dile getirirken bu durumun muhtemel bir siber saldırının sonucu olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Sabah saatlerinden itibaren pek çok kullanıcı, mobil bankacılık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadıklarını ifade etti. Uygulamaya giriş esnasında hata alan kullanıcılar, "Garanti Bankası hacklendi mi?", "Siber saldırı mı var?" sorularını gündeme taşıdı.

Finansal işlemlerin dijital ortamda yoğunlaştığı günümüzde yaşanan teknik aksaklıklar, kullanıcılar açısından endişe verici bir durum oluşturuyor.

Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden konuya dair herhangi bir açıklama yapılmazken, kullanıcıların çoğu bu durumun geçici bir sistem güncellemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Ancak herhangi bir güncelleme bilgilendirmesi ya da bakım çalışması duyurusu da yapılmadığı için belirsizlik devam ediyor.

Bankacılık sistemlerinde zaman zaman sunucu yoğunluğu, yazılım hataları veya planlı bakım çalışmaları nedeniyle benzer erişim sorunları yaşanabiliyor.

Fakat Garanti BBVA tarafından resmi bir bilgilendirme yapılmadığı sürece yaşanan sorunun nedeni netlik kazanmış değil. Bazı kullanıcılar güvenlik gerekçesiyle uygulamaya geçici erişimin sınırlandırılmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Erişim sorununun geçici olup olmadığı, teknik bir problem mi yoksa güvenlik kaynaklı bir müdahale mi olduğu sorularının netleşebilmesi için bankadan yapılacak resmi açıklama bekleniyor.