Premier Lig'i yıkan Fransız gücü: PSG

Arsenal'i toplam 3-1'lik skorla geçerek finale yükselen Paris Saint-Germain, 2024-2025 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcileriyle tam 7 kez karşı karşıya geldi.



Fransız devi bu süreçte Manchester City ile bir kez, Arsenal, Aston Villa ve Liverpool ile ise ikişer maç oynadı.



MANCHESTER CITY MAÇINDA GERİ DÖNÜŞ



Grup aşamasında Manchester City ile karşılaşan PSG, Parc des Princes'te oynanan mücadelede 2-0 geriye düştü. Ancak Fransız temsilcisi; Dembele, Barcola, Joao Neves ve Gonçalo Ramos'un golleriyle etkileyici bir geri dönüşe imza attı.



13 PUAN İLE PLAY-OFF'A GİTTİLER



Grup aşamasını 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan PSG, 13 puanla 15. sırada yer aldı. Bu sonuçla doğrudan son 16'ya kalamayan ekip, play-off turuna katıldı. Play-off'ta Brest'i toplamda 10-0'lık skorla geçerek son 16'ya yükseldi.



LIVERPOOL'U PENALTILARLA ELEDİLER



Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen PSG, Fransa'daki ilk maçta 1-0 mağlup oldu. İngiltere'deki rövanşı ise aynı skorla kazanarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, adını çeyrek finale yazdırdı.



ASTON VILLA'YI ZOR OLSA DA GEÇTİ



Çeyrek finalde bir başka İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşılaşan PSG, ilk maçı 3-1 kazandı. Rövanşta ise 3-2 yenilmesine rağmen toplamda 5-4'lük skorla yarı finale yükseldi.



ARSENAL ENGELİNİ DE AŞTI



Yarı finalde Arsenal ile eşleşen PSG, Emirates Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Dembele'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Rövanşta ise rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.



DEV FİNAL 31 MAYIS'TA



Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan devi Inter ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele 31 Mayıs Cumartesi günü, TSİ 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.



