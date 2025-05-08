Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Deplasmanda da ilk maçı 1-0 kazanan PSG, toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak adını, tarihinde ikinci kez finale yazdırdı.
ODEGAARD GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 8. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına uzun kullanılan taç atışında top PSG savunmasından sekip ceza sahası yayı çevresinde Martin Odegaard'ın önünde kaldı. Odegaard'ın sol ayağıyla yaptığı yerden sert vuruşta kaleci Gianluigi Donnaruma soluna yatarak gole izin vermedi ve top konere gitti.
KVARATSKHELIA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI
🔥Odegaard gelişine çok iyi vurdu, Donnarumma nefis çıkardı. pic.twitter.com/LOrq5ftY32
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
Mücadelenin 17. dakikasında Desire Doue ile olgunlaşan PSG atağında sol kanatta ceza sahasına girmeden topla buluşan Khvicha Kvaratskhelia'nın sağına çekip yaptığı vuruşta top direkten döndü.
FABIAN RUIZ ATTI, PSG ÖNE GEÇTİ
Kvaratskhelia'nın direkte patlayan enfes şutu! pic.twitter.com/iS8JzUpNV6
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Arsenal savunmasında Thomas Partey'in uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerindeki Fabian Ruiz'in önünde kaldı. Topu şık bir şekilde düzeltip Gabriel Martinelli'den kurtulan Ruiz'in sol ayağıyla yaptığı sert şuta top ağlarla buluştu.
DONNARRUMA'DAN SAKA'YA GEÇİT YOK!
Fabian Ruiz, Arsenal'i üzüyor🎥⚽️pic.twitter.com/JsGQkyJZfC
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
Mücadelenin 64. dakikasında sağ kanattan gelişen Arsenal atağında Bukayo Saka, soluna çekip ceza sahasına girer girmez uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Donnarruma, nefis uzanarak topu kornere çeldi.
Donnarumma'dan Saka'ya geçit yok❌ pic.twitter.com/nytGZ8xMus
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
PSG, PENALTI KAZANDI
Maçın 66. dakikasında Achraf Hakimi'nin şutunda, elle oynama şüphesiyle potansiyel penaltı incelemesi nedeniyle oyunu durduran VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen hakem Felix Zwayer, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
PENALTI KAÇTI!
69. dakikada Paris Saint Germain'de topun başına gelen Vitinha'nın şutunda kaleci David Raya gole izin vermedi.
PSG, FARKI 2'YE ÇIKARTTI
PSG'de Vitinha'nın kullandığı penaltıyı, Raya böyle çıkardı! pic.twitter.com/OCcUX5eVfz
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
Dakikalar 72'yi gösterirken sol kanattan gelişen atakta Kvaratskhelia'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Ousmane Dembele tek dokunuşla topu Hakimi'nin önüne bıraktı. Hakimi'nin şutunda top ağlarla buluştu.
SAKA'DAN CEVAP GECİKMEDİ
🔥Achraf Hakimi'den farkı 2'ye çıkartan gol! pic.twitter.com/mKPDF9DmYi
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
Müsabakanın 76. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Trossard, Marquinhos'tan söküp aldığı topu ceza sahasına gönderdi. Karambolde önüne düşen topta kaleciyi de geçen Saka topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından VAR incelemesi gerçekleşti ancak hakem golü verdi.
SAKA, İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI!
🚀Arsenal'de Bukayo Saka'nın cevabı gecikmedi! pic.twitter.com/O5ZYIVBwY4
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
79. dakikasında ise sol kanattan gelişen Arsenal atağında Calafiori'nin ceza sahasına sert ortasında kaleci Donnarumma boşa çıktı. Saka gelişine yaptığı sert vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.
⚡️⚡️Bukayo Saka inanılmaz bir gol kaçırdı! pic.twitter.com/vUcIAIxAdh
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025
FİNALDE RAKİP INTER
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken adını finale yazdıran PSG, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 31 Mayıs 2025'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
🔥🔥İŞTE PSG'NİN FİNAL SEVİNCİ pic.twitter.com/VnoxvLc7cc
— Sporxtv (@sporxtv) May 7, 2025