Napoli'den Kevin de Bruyne hamlesi!

İtalya Serie A ekibi Napoli, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve gözünü Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne'ye çevirdi.



Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Napoli, önümüzdeki sezon Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyor.



Bu transferi bitirmek isteyen Napoli'nin, De Bruyne'yi ikna etmesi adına Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Romelu Lukaku'yu da devreye soktuğu öne sürüldü.



LIVERPOOL DA İLGİLENİYOR



Öte yandan haberde, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen, 33 yaşındaki futbolcuya Liverpool'dan da ilgi olduğu belirtildi.



BU SEZON DE BRUYNE



Bu sezon 36 resmi maçta Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, 6 gol ve 8 asist yaptı. Yıldız futbolcu, Manchester City'de 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Premier League şampiyonluğu yaşadı.



