CANLI | Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 22:15
CANLI | Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.05'te başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI: İLK YARI

BEŞİKTAŞ: 52

MACCABI TEL AVIV: 46

1. Periyot Sonucu: Macabbi Tel Aviv: 19 - Beşiktaş: 27

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