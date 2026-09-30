CANLI | Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.05'te başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI: İLK YARI
BEŞİKTAŞ: 52
MACCABI TEL AVIV: 46
1. Periyot Sonucu: Macabbi Tel Aviv: 19 - Beşiktaş: 27
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CANLI: İLK YARI
BEŞİKTAŞ: 52
MACCABI TEL AVIV: 46
1. Periyot Sonucu: Macabbi Tel Aviv: 19 - Beşiktaş: 27
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!