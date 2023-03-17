Haber Tarihi: 17 Mart 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 15:41

Cumartesi nöbetçi noter var mı, açık mı 2023? Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?

Konut, araç, işyeri alım satımı ve tasdikleme gibi işlemlerini noterde tamamlamak isteyen vatandaşlar noterlerin hafta sonu çalışma saatlerini sorguluyor. Noterler cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Nöbetçi noter' sistemiyle cumartesi ve pazar günleri de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Peki Noterler cumartesi günü açık mı, çalışıyor mu? Noterler hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Cumartesi nöbetçi noter var mı, açık mı 2023? Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?
Abone Ol
Vatandaşlar, tasdikleme, alım satım işlemleri için 2023 hafta sonu nöbetçi noter saatlerini sorguluyor. Cumartesi nöbetçi noter var mı, cumartesi günü açık mı sorusu vatandaşların gündeminde. Peki Noterler cumartesi açık mı? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bilgiler...

NOTERLER CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre aralığında açık olur. Bu nedenle noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Fakat nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.

CUMARTESİ NÖBETÇİ NOTER VAR MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık ve çalışıyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NOTERLER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermekte. 

NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi ile hafta içi noter işlemleri aynıdır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Göztepe'de Yalçın taraftarla barıştı Spor Toto 1. Lig Göztepe'de Yalçın taraftarla barıştı
Menemen FK'da Töraydın bıraktı Spor Toto 2. Lig Menemen FK'da Töraydın bıraktı
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Hırvatistan bilet fiyatları Gündem Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Hırvatistan bilet fiyatları
Adana Demirsporlu Furkan Soyalp: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmek' Adana Demirspor Adana Demirsporlu Furkan Soyalp: "Hedefimiz Avrupa'ya gitmek"
Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle Gündem Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Milli Takım A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
Ermenistan Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı Milli Takım Ermenistan Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı
Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi Crystal Palace Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Milan'dan Zaniolo için müthiş teklif
2
İtalya'nın gözü Abdülkerim'de!
3
Felipe Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım!
4
Arsenal'in önceliği Sacha Boey
5
Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
6
Vincenzo Italiano: "Futbolcumun burnunu kırdılar"
7
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

SON HABERLER

yukarı ok