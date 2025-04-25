Zubkov'dan Nwakaeme'ye büyük övgü!

Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yenip Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçta, Bordo-Mavililer'in 2. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, maçın ardından açıklamalarda bullundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zubkov'dan Nwakaeme'ye büyük övgü!
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25 Nisan 2025 00:16
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Bordo Mavililer'in 2. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Zubkov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu." dedi.

"NWAKAEME HARİKA"

Attığı golün asistini yapan takım arkadaşı Anthony Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Nwakaeme harika bir oyuncu. İnanılmaz hareketler. Asist için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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