Zubkov'dan Nwakaeme'ye büyük övgü!

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Bordo Mavililer'in 2. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Zubkov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu." dedi.
"NWAKAEME HARİKA"
Attığı golün asistini yapan takım arkadaşı Anthony Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Nwakaeme harika bir oyuncu. İnanılmaz hareketler. Asist için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bordo Mavililer'in 2. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Zubkov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu." dedi.
"NWAKAEME HARİKA"
Attığı golün asistini yapan takım arkadaşı Anthony Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Nwakaeme harika bir oyuncu. İnanılmaz hareketler. Asist için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.