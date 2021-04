Rio Ferdinand: 'Zenginler zenginleşsin, diğerleri ölsün diyorlar'

Manchester United'ın efsane stoperlerinden ve İngiliz TV'si BT Sport'un yorumcusu Rio Ferdinan, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.



İşte Rio Ferdinand'ın yorumları:



"Bu ayrılıkçı 12 kulüp, futbola savaş açmış durumda. Utanç vericiler. Bu kodamanlar, kapalı bir dükkan kurmak ve her şeyi tamamen para üstüne kurmak istiyor. Zenginler zenginleşecek ama diğerleri ölecek öyle mi!



Tarih için, futbol piramidinin farklı bölümündeki futbolcular, antrenörler, seyirciler için hiçbir düşünceleri yok! Utanç vericiler. İnanamıyorum bunu yapabildiklerine. Dünyanın dört bir yanında pandemiyle savaşırken bunu yapmaya nasıl cesaret edebildiler!"



"ZENGİN ODALARINDA KARAR ALIYORLAR"



"Sokaklarda futbol için mücadele eden insanlar var. Dünyanın her yerinde kendi kulübü için mücadele eden futbolseverler var. Onlarsa zengin odalarında oturuyorlar, konuşuyorlar ve sahip oldukları bu küçük fikir hakkında karar alıyorlar."



"BUNLARIN DERDİ FUTBOL DEĞİL PARA"



"Avrupa Süper Ligi utanç verici bir fikir. Rekabete ve futbolun sahip olduğu tüm değerlere karşıdır. Düşme, yükselme, kazandığın için ödüllendirilmek, kaybettiğin için cezalandırılmak... Bunlar sevdiğimiz oyunun değerine katkı sunan değerlerdir. Bu insanların futbol hakkında zerre fikirleri yok. Sadece ticari bir iş yapmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Futbol dünyasındaki diğer kulüpler için hiçbir düşünceleri yok."



"TÜM FUTBOL DÜNYASINA ZARAR VERECEKLER"



"Bu oyunu seven, destekleyen ve bugün olduğu hale getiren insanlar olmadan futbol hiçbir şeydir, futbolcular hiçbir şeydir, kulüpler hiçbir şeydir. Onlar olmadan bu oyun aynı oyun olmaz. Avrupa Süper Ligi, tüm futbol dünyasına çok büyük zararlar verecek."