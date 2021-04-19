UEFA, 'acil' koduyla toplanıyor!

UEFA Yönetim Kurulu, 'acil' koduyla İsviçre'nin Montreux şehrinde bir araya geliyor.



UEFA, FIFA, Premier Lig ve Serie A yönetimleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 kulüp hakkında karar alacak. Futbolun zirve yönetim kurulları, 12 kulübün Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden ve yerel liglerden men kararını görüşecek.



UEFA, 12 kulüp içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde devam eden kulüpler olduğu için olası 'askıya alma' düşüncesini de oylayacak. Yönetim toplantısıyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacak.



12 KULÜP DE HAREKETE GEÇTİ



Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulüp, yerel liglerde mücadele etmeye devam etmek istiyor. Kulüpler, bu nedenle verilmesi muhtemel cezalar için hukuki tedbirleri almak için harekete geçti.



