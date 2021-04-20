Aulas: 'Futbol geleceğini Khelaifi ile inşa edeceğiz'

Olympique Lyon'un deneyimli başkanı Jean-Michel Aulas, Avrupa Süper Lig projesin kitleler tarafından uygun görülmeme nedenini değerlendirdi.



Aulas açıklamasında Süper Lig organizasyonunun futbol duygularıyla oluşturulmadığını savunarak, "Süper Lig, adil oyun ruhuna karşı paranın gücünü ön plana çıkardığı için popüler bir destek görmedi. Duvarlar değil köprüler inşa etmeliyiz." diye konuştu.



Başkan Aulas futbolun geleceği konusunda PSG Başkanı milyarder Naser Al-Khelaifi ile işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek, "Sporun duygusunun unutulmadığı bir futbol geleceğini Nasser ile birlikte inşa edeceğiz." sözlerini kullandı.



Öte yandan Avrupa Kulüpler Birliği'nden Süper Lig projesi nedeniyle istifa eden Juventus Başkanı Andrea Agnelli'den boşalan görevin Nasser Al-Khelaifi'ye teklif edildiği ancak milyarder başkan tarafından teklifin reddedildiği belirtiliyor.



