Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham, Süper Lig'den ayrıldı! Birçok tepkiyle karşılaşan Avrupa Süper Ligi başlamadan sona eriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor
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20 Nisan 2021 21:33
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Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor
Birçok cepheden tepki alan Avrupa Süper Ligi projesinden resmi olarak ilk vazgeçen Manchester City oldu. Daha sonra Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham da Süper Lig'e katılmayacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Süper Lig projesi başlamadan bitecek gibi görünüyor.

İngiliz takımlarının ardından Inter, Barcelona ve Atletico Madrid'in de Süper Lig'de ayrılma durumlarını masaya yatırdığı,  bu kulüplerinkararlarını değiştirebileceği belirtildi.

İNGİLİZ TAKIMLARI VAZGEÇTİ, CHELSEA...

Chelsea ve Manchester City, günün ilk saatlerinde Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklarına başladı. İlk resmi adım Manchester City'den geldi. İngiliz kamu otoritelerinin ve UEFA, FIFA dahil olmak üzere futbol yetkililerinin yaptığı baskıların bu durumda etkili olduğu vurgulandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından öncelikle Manchester City, Süper Lig projesinden çekildiğini duyurdu.

Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling kulüp açıklamasının ardından "Ok. Bye" şeklinde paylaşım yaptı ve karardan mutluluk duyduğunu belirtti. Manchester City'de forma giyen Kyle Walker ise "Futbol taraftar içindir" paylaşımı yaptı.

Diğer İngiliz kulüplerinden de arka arkaya açıklamalar geldi. Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham, Süper Lig'e katılmayacağını ilan etti. Açıklama yapmayan İngiliz ekibi sadece Chelsea kaldı.

ARSENAL: "ÖZÜR DİLERİZ"

Manchester United'ın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, taraftarların, Birleşik Krallık hükümetinin ve önemli paydaşların tepkilerinin dikkatlice dinlendiği, futbolun karşılaştığı uzun vadeli zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağı kaydedildi.

Arsenal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sizleri ve daha geniş futbol topluluğunu dinlememizin bir sonucu olarak Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyoruz. Hata yaptık ve bunun için özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

CEFERIN'DEN MAN CITY AÇIKLAMASI

Manchester City'den sonra açıklama yapan Aleksander Ceferin: "Manchester City'i yeniden Avrupa futbol ailesinde gördüğüm için çok mutluyum. Başta taraftarlarından olmak üzere pek çok sesi dinlemede harika bir zeka gösterdiler." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'DA İSTİFA

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyelerinden Manchester United'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward, pazartesi günü kulübün tesislerinde oyuncularla bir araya geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Oyuncular, Avrupa Süper Ligi'nin kendilerine önceden haber verilmemesi nedeniyle oldukça kızgındı. Önceden haber verilmediği için halk tepkisinin çektikleri ve adeta 'otobüsün altına atıldıkları'nı söylediler. Takım kaptanlarından Harry Maguire, "Kulüp için en iyi karar verildi. Ancak, oyuncular olarak biz bu lige katılım kararından memnun değiliz." dedi.

Manchester United'ın bir diğer kaptanı Marcus Rashford ise sosyal medya paylaşımıyla Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu aktardı. Rashford, Sir Matt Busby'nin "Futbol, taraftarlar olmadan bir hiçtir." sözünü paylaştı.

Öte yandan Süper Lig'de yer alan kulüplerin geri adım atmasının ardından resmi bir açıklama geldi. Manchester United, Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward'ın 2021 sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

LIVERPOOL FUTBOLCULARINDAN AÇIKLAMA

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, futbolcular adına ortak bir bildiriyle Avrupa Süper Ligi'ni istemediğini açıkladı.

Liverpool forması giyen oyuncuların bildirisinde, "Avrupa Süper Ligi'nin yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadeleri yer aldı.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp da Avrupa Süper Ligi fikrine karşı olduğunu söylemişti.

BARÇA VE ATLETICO 'DEVAM' AMA...

Manchester City'nin çekilmesi, bazı kulüplerin ayrılmayı düşünmesinin ardından Süper Lig kulüplerinin başkanları acil bir toplantı yaptı. Barcelona ve Atletico Madrid projeye devam edeceklerini bildirdi. Ancak iki kulübün de durumu düşündüğü ve ayrılma ihtimallerinin olduğu belirtildi.

PIQUE, PEREZ İLE DALGA GEÇTİ

Bu arada Barcelona defans oyuncusu Gerard Pique, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e gönderme yaparak "Futbol taraftarlara aittir. Bugün her zamankinden daha fazla... Dün parti, bugün kabus. Florentino'nun eğlence merkezi." paylaşımını yaptı.

PEP GUARDIOLA AÇIKLADI

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da konu hakkında açıklamalarda bulundu ve Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu dile getirdi;

"Çaba ve başarı arasında bir ilişki olmadığında spor değil, spor değildir. Kaybetmen önemli değilse spor değildir. Birçok kez mümkün olduğunca iyi bir yarışma istediğimi söyledim. Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil"

REDDEDEN 9 KULÜP

Daha önce Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sevilla, Lyon, Porto, Zenit, Ajax, RB Leipzig ise katılım davetini kabul etmediklerini açıkladı.



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