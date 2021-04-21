Avrupa Süper Ligi askıya alındı

Tüm dünyada ses getiren Avrupa Süper Lig projesi, İngiliz takımlarının ayrılık açıklamarından sonra projenin askıya alındığı kararını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Avrupa Süper Ligi askıya alındı
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21 Nisan 2021 02:56
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Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor

Avrupa Süper Ligi askıya alındı

Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi
Avrupa Süper Lig'i, 6 İngiliz kulübünün ayrılma kararından sonra bir açıklama yaparak, futbol endüstrisinde değişikliğin gerekli olduğunu, diğer kurumlarla daha sıkı diyalogla bu projenin hayata geçirilmesini savundu.

İspanya ve İtalya'dan 3'er kulübün kaldığı Avrupa Süper Ligi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "İngiliz kulüplerinin, maruz kaldıkları baskı nedeniyle bu kararı almaya mecbur bırakıldıklarını duyurmalarına rağmen, bugün olduğu gibi teklifimizin doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı olduğuna ikna olduk. Mahkemeler de Süper Lig projesini üçüncü şahısların herhangi bir eylemine karşı korumaktan çekinmedi." denildi.

"Avrupa futbolunun statükosunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve mevcut sistem düzgün çalışmadığı için yeni bir rekabet öneriyoruz." denilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin "futbol endüstrisini geliştirmeyi ve tüm piramit için katma değer üretmeyi hedeflediği" belirtildi.

Ortaya atılan söz konusu ligin, "finansal zorluklarla yüzleşmek için mükemmel bir fırsat olduğu ve tüm futbol ailesine yönelik dayanışma ödemelerini önemli ölçüde artırmanın temel amacıyla tasarlandığı" kaydedildi.

"Ancak, projemizle ilgili olarak futbol camiasının farklı aktörlerinin görüşlerini dikkate almamız gerektiğinin farkındayız." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu nedenle, her zaman taraftarlara mümkün olan en iyi rekabeti sunmaya ve sporun sürdürülebilirliği için gerekli olan üçüncü taraflara yönelik dayanışma ödemelerini artırmaya çalışmak amacıyla, bu endişeleri gidermek için gelecekteki en uygun eylemleri değerlendireceğiz."

JUVENTUS VE MILAN: "VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada "Süper Lig'in şu anda tasarlandığı biçimde başlama olasılığı kalmadı. Ancak Juventus, uzun vadeli bir organizasyon oluşturmaya kararlıdır." denildi.

Milan Kulübü ise Süper Lig'den çekildiğini ancak sürdürülebilir bir model için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

ÇEKİLEN TAKIMLAR:
Manchester City
Tottenham
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Atletico Madrid
Inter
Milan
Juventus

KALAN TAKIMLAR
Real Madrid
Barcelona

ATLETİCO, INTER, MİLAN ÇEKİLDİ

İngiliz kulüpleri Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham birlikten çekilme kararlarını aynı anda resmi kanallarından yayınladı. Avrupa Süper Ligi'nde İngiliz takımlarının çekilmesinin ardından İspanya'dan Atletico Madrid, İtalyan'dan Inter, Milan ve Juventus da turnuvadan çekildi.


AGNELLI: "İNGİLİZLER OLMADAN OLMAZ"

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada  "Avrupa Süper Ligi, Premier League takımları olmadan devam edemez." ifadelerini kullandı. 

ARSENAL: "ÖZÜR DİLERİZ"

Manchester United'ın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, taraftarların, Birleşik Krallık hükümetinin ve önemli paydaşların tepkilerinin dikkatlice dinlendiği, futbolun karşılaştığı uzun vadeli zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağı kaydedildi.

Arsenal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sizleri ve daha geniş futbol topluluğunu dinlememizin bir sonucu olarak Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyoruz. Hata yaptık ve bunun için özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

CEFERIN'DEN MAN CITY AÇIKLAMASI

Manchester City'den sonra açıklama yapan Aleksander Ceferin: "Manchester City'i yeniden Avrupa futbol ailesinde gördüğüm için çok mutluyum. Başta taraftarlarından olmak üzere pek çok sesi dinlemede harika bir zeka gösterdiler." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL FUTBOLCULARINDAN AÇIKLAMA

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, futbolcular adına ortak bir bildiriyle Avrupa Süper Ligi'ni istemediğini açıkladı.

Liverpool forması giyen oyuncuların bildirisinde, "Avrupa Süper Ligi'nin yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadeleri yer aldı.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp da Avrupa Süper Ligi fikrine karşı olduğunu söylemişti.



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