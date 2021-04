Boris Johnson: 'Avrupa Süper Ligi'ni bitireceğim'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşmesini önlemek ve İngiliz kulüplerinin katılımını engellemek için yeni yasalar getirme sözü verdi.



Johnson, Başbakanlık Konutu'nda bir dizi taraftar grubunu ağırladı. Johnson, taraftar gruplarına sakin olma çağrısında bulundu.



İngiltere Başbakanı, "Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Hatta bu ülkede Avrupa Süper Ligi maçı oynanmasını yasaklayacağım." ifadelerini kullandı.



İngiliz hükümeti, ayrıca altı İngiliz kulübünün Süper Lig'e gitmesini engellemek için 'ne gerekiyorsa' yapacağına dair bir söz verdi.



"İTALYA VE İSPANYA'YLA DA KONUŞACAĞIZ"



"Başbakan, futbol yetkililerine sarsılmaz desteğini yineledi ve bu planları durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaları konusunda hükümetin tam desteğine sahip olduklarını teyit etti" diyen İngiliz hükümet sözcüsü Max Blain, şu vurguyu yaptı:



"Bu girişimin durdurulmasını sağlamak için hiçbir eylem seçeneğinin masadan kaldırılmadığını ve hükümetin yasal seçenekler dahil her türlü ihtimali araştırdığını net dille ifade etti."



Johnson'ın 'Avrupa Süper Ligi planlarını şimdiki haliyle durdurmak için müdahil herkesle konuşup görüşmek için istekli olduğunu' belirten sözcü Britanya Başbakanı'nın İspanyol ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüşme planlayıp planlamadığına dair soruya "Bu meseleye müdahil herkesle diğer ülkeler de dahil olmak üzere konuşmayı çok istiyoruz" yanıtını verdi.



Sözcü, bazı kulüplerin tepkiler üzerine Avrupa Süper Ligi'nden geri adım atmayı değerlendirdiklerine dair haberler hakkında "Bunun şu anki haliyle ilerlemesini istemediğimiz konusunda gayet netiz, o yüzden bu yaklaşımdan geri adım atmak isteyen her kulübü memnuniyetle karşılarız" diye konuştu.



SPOR BAKANI: "HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden, konuyla ilgili olarak, "UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu ile görüştük. Avrupa Süper Ligi'ne katılımlarını engellemek için her şeyi yapacağız. Yönetişim reformundan, rekabet hukukuna ve futbolun kurallarına kadar her şeyi inceliyoruz. Futbolu korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasını yaptı.



VELİAHT PRENS WILLIAM: "ZARAR VERECEK"



İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı da olan Cambridge Dükü Veliaht Prens William, "Avrupa Süper Ligi futbola zarar verecek. Şimdi, her zamankinden daha fazla tüm futbol topluluğunun değerlerini korumalıyız. Taraftarların Avrupa Süper Lig hakkındaki endişelerini anlıyorum." ifadelerini kullandı.



İNGİLİZ KULÜPLERİ ÇATIRDAMAYA BAŞLADI



Avrupa Süper Ligi'ne katılan 12 kulüp arasındaki İngilizler çatırdamaya başladı.



İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını açıkladı. Sky Sports'un haberine göre; bu kulüplerden bazıları Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş süreci nedeniyle gergin ve hayal kırıklığına uğramış durumda...



Ayrılıkçı kulüpler arasından bazıları, FIFA ve UEFA ile yaşanan kriz nedeniyle ligden çıkmayı düşünmeye başladı. Bu lige attıkları imzanın amacının ligi keşfetmek ve UEFA ile entegre gitmek olduğunu ilettiler. Bu ligin şu an için durdurulmasını ve UEFA ile müzakerelerin devam etmesi gerektiğine inandıklarını belirttiler.



"AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE KALMAK ZORLAŞIYOR"



Ayrılıkçık kulüpler içerisinde yer alan bazı yöneticiler ise sürecin tamamen dışında bırakılmalarından rahatsız. Ayrıca İngiliz medyasının tümünün altı kulübü acımasızca eleştirmesi karşısında da kulüplerinin itibarlarının zedelendiğini düşüyor.



Ayrılıkçı kulüplerden birinin yöneticisi, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Henüz Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmadık ama son yaşanan gelişmelerden sonra devam etmek de zorlaşıyor." dedi.



"YALAN SÖYLEDİLER! BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUK"



Ayrılıkçılar arasında yer alan bir İngiliz kulübünün yöneticisi ise İngiltere'de süreci Liverpool ve Manchester United'ın ilerlettiğini belirterek, "Bize yalan söylediler. Sürecin böyle gideceğini bilmiyorduk. Ayrılmayı düşünüyoruz." dedi.



HEMEN BAŞLAMASINI İSTEYENLER DE VAR



Bazı İngiliz kulüpleri ise ligin derhal kurulmasını ve 2021/22 sezonundan itibaren mücadeleye başlanması gerektiğini savundu.



İSPANYA'DAN VE İTALYA'DAN 3'ER KULÜP



Avrupa Süper Ligi'nde İngilizler dışında İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan ise Juventus, Milan ve Inter yer alıyor.



REDDEDEN 9 KULÜP



Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sevilla, Lyon, Porto, Zenit, Ajax, RB Leipzig ise katılım davetini kabul etmediklerini açıkladı.