Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e gidiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbiye gidecek taraftarları için bilgilendirme mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e gidiyor
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26 Nisan 2024 15:23
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbiyi statta izleyecek taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı konuk takım tribününde takip edecek siyah-beyazlı taraftarların saat 14.00'ten itibaren Tüpraş Stadı'nda toplanmaları gerektiği belirtildi.

Taraftarların saat 15.00'te kulüp tarafından tahsis edilecek otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edeceği aktarıldı. Şehir dışından gelecek siyah-beyazlı taraftarların stada bireysel giriş yapmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

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