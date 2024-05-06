İşte Trendyol Süper Lig'de son görünüm

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 35 31 3 1 86 22 64 96 2.FENERBAHÇE 35 28 6 1 89 31 58 90 3.TRABZONSPOR 35 18 4 13 61 48 13 58 4.RAMS BAŞAKŞEHİR 35 16 7 12 50 40 10 55 5.BEŞİKTAŞ 35 16 6 13 48 42 6 54 6.CORENDON ALANYASPOR 35 12 13 10 50 47 3 49 7.KASIMPAŞA 35 14 7 14 57 63 -6 49 8.ÇAYKUR RİZESPOR 35 14 7 14 47 54 -7 49 9.EMS YAPI SİVASSPOR 35 12 12 11 42 51 -9 48 10.BITEXEN ANTALYASPOR 35 11 12 12 40 44 -4 45 11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 35 10 14 11 50 47 3 44 12.YILPORT SAMSUNSPOR 35 11 9 15 40 45 -5 42 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 35 11 11 13 41 50 -9 41 14.MKE ANKARAGÜCÜ 35 8 15 12 43 46 -3 39 15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 35 9 10 16 43 45 -2 37 16.TÜMOSAN KONYASPOR 35 8 13 14 34 48 -14 37 17.GAZİANTEP FK 35 9 8 18 40 55 -15 35 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 35 7 13 15 39 49 -10 34 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 35 8 9 18 40 71 -31 33 20.İSTANBULSPOR 35 4 7 24 26 68 -42 16

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0Ligde 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:12 Mayıs Pazar:19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)