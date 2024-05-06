İşte Trendyol Süper Lig'de son görünüm

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.
TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.
Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.
KÜME DÜŞME HATTINDA PUANLAR YAKIN
Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2
İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1
Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1
Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0
İŞTE PUAN DURUMU
Ligde 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.
Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.
KÜME DÜŞME HATTINDA PUANLAR YAKIN
Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2
İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1
Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1
Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0
İŞTE PUAN DURUMU
Ligde 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|35
|31
|3
|1
|86
|22
|64
|96
|2.FENERBAHÇE
|35
|28
|6
|1
|89
|31
|58
|90
|3.TRABZONSPOR
|35
|18
|4
|13
|61
|48
|13
|58
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|35
|16
|7
|12
|50
|40
|10
|55
|5.BEŞİKTAŞ
|35
|16
|6
|13
|48
|42
|6
|54
|6.CORENDON ALANYASPOR
|35
|12
|13
|10
|50
|47
|3
|49
|7.KASIMPAŞA
|35
|14
|7
|14
|57
|63
|-6
|49
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|35
|14
|7
|14
|47
|54
|-7
|49
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|35
|12
|12
|11
|42
|51
|-9
|48
|10.BITEXEN ANTALYASPOR
|35
|11
|12
|12
|40
|44
|-4
|45
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|35
|10
|14
|11
|50
|47
|3
|44
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|35
|11
|9
|15
|40
|45
|-5
|42
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|35
|11
|11
|13
|41
|50
|-9
|41
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|8
|15
|12
|43
|46
|-3
|39
|15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|9
|10
|16
|43
|45
|-2
|37
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|35
|8
|13
|14
|34
|48
|-14
|37
|17.GAZİANTEP FK
|35
|9
|8
|18
|40
|55
|-15
|35
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|7
|13
|15
|39
|49
|-10
|34
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|35
|8
|9
|18
|40
|71
|-31
|33
|20.İSTANBULSPOR
|35
|4
|7
|24
|26
|68
|-42
|16
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
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