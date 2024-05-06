Premier Lig'de flaş uygulama: Hakeme kamera takılacak!

Premier Lig'de bu akşam Crystal Palace - Manchester United'ın karşı karşıya geleceği maçta yeni bir uygulama yapılacak.İki takımın karşı karşıya geleceği maçın hakemi Jarred Gillett'e 'RefCam' adı verilen ve başa takılan bir kameranın takılacağı açıklandı.Premier Lig'de ilk kez yapılacak bu uygulamada hakem gözüyle alınan kayıtların eğitim programlarında kullanılacağı belirtildi.Orta hakemin kayda aldığı bu görüntülerin canlı yayınlanmayacağı ancak sezon sonunda paylaşılacağı ifade edildi.Şubat ayında Bundesliga'da hakem Daniel Schlager, Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçında aynı uygulamayı yapmıştı.