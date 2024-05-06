Premier Lig'de flaş uygulama: Hakeme kamera takılacak!

Premier Lig'e bu akşam oynanacak Crystal Palace - Manchester United maçının hakemine 'RefCam' adı verilen bir kamera takılacak. Tek seferlik yapılacak bu uygulamada görüntülerin hakem seminerlerinde kullanılacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'de flaş uygulama: Hakeme kamera takılacak!
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06 Mayıs 2024 16:13
Premier Lig'de bu akşam Crystal Palace - Manchester United'ın karşı karşıya geleceği maçta yeni bir uygulama yapılacak.

İki takımın karşı karşıya geleceği maçın hakemi Jarred Gillett'e 'RefCam' adı verilen ve başa takılan bir kameranın takılacağı açıklandı.

CANLI YAYINLANMAYACAK

Premier Lig'de ilk kez yapılacak bu uygulamada hakem gözüyle alınan kayıtların eğitim programlarında kullanılacağı belirtildi.

Orta hakemin kayda aldığı bu görüntülerin canlı yayınlanmayacağı ancak sezon sonunda paylaşılacağı ifade edildi.

ALMANYA'DA KULLANILMIŞTI

Şubat ayında Bundesliga'da hakem Daniel Schlager, Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçında aynı uygulamayı yapmıştı.


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