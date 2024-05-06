Rivaldo: 'Vinicius Jr, Ballon d'Or'un en büyük adayı'

Eğer Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Vinicius Jr, Ballon d'Or'un en büyük adayı olur. Hiçbir şey kazanmasa bile şimdiden dünyanın en iyi 3 oyuncusundan biri konumuna geldi." sözlerini sarf etti.



Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 resmi maça çıkan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 21 gol 11 asistlik performans gösterdi.





Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior hakkında övgü dolu sözler sarf etti.Alman basınından DAZN'a konuşan Rivaldo,