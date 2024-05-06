Nenad Bjelica, Union Berlin'de de tutunamadı!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'e imza atan Nenad Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nenad Bjelica, Union Berlin'de de tutunamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 16:38
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 16:40
Süper Lig'de sezon başı Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica Almanya'da da istediğini alamadı.

Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin, başarısız sonuçlar sonrası Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hırvat teknik adamın yerine sezon sonuna kadar Union Berlin U19 takımını çalıştıran Marco Grote'nin getirildiği belirtildi.

BUNDESLIGA PERFORMANSI

18 Nisan 2023'te Trabzonspor'un başına geçen tecrübeli teknik adam, kötü sonuçların ardından 11 Ekim 2023'te görevden ayrıldı.

27 Kasım 2023'te Union Berlin'in başına geçen Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı. Union'da 22 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery