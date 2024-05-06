Xavi'ye Vitor Roque tepkisi!

Barcelona'da takımın genç oyuncularından Vitor Roque için teknik direktör Xavi Hernandez'e tepki geldi.



19 yaşındaki Roque'nin menajeri Andre Curie, "Daha sık oynaması gerekiyor ve kimse neden daha fazla oynamadığını anlamıyor. Xavi onunla hiç konuşmadı ve bu durum benim için anlaşılmaz. Bunun kimseye bir faydası yok." dedi.



Roque'nin daha çok oynayabileceğini söyleyen Curie, "300 dakikada iki gol attı. Ortalamalara bakarsanız takımın en skorer oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Xavi; Fermin, Cubarsi, Yamal gibi oyunculara süre veriyor ama Roque'ye vermiyor. Bunun için bir açıklama yok." diye konuştu.





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