Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz maç müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz maç müjdesi!
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06 Mayıs 2024 16:28
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 17:18
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG - DORTMUND

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Salı günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0'lık skorla kazanmıştı.

REAL MADRID - BAYERN MUNIH

Şampiyonlar Ligi yarı final turunun diğer ayağında Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

LEVERKUSEN - ROMA

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma arasında oynanacak rövanş karşılaşması da şifresiz olarak yayınlanacak. 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV 8,5 ile EXXEN'den yayınlanacak.

Leverkusen, Roma'daki ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.



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