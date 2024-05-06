UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Salı günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0'lık skorla kazanmıştı.Şampiyonlar Ligi yarı final turunun diğer ayağında Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.Öte yandan UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma arasında oynanacak rövanş karşılaşması da şifresiz olarak yayınlanacak. 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV 8,5 ile EXXEN'den yayınlanacak.Leverkusen, Roma'daki ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.