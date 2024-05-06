Zidane: 'Umarım Real Madrid, Bayern'i eler'

Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçının rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.



Gönlünün Real Madrid'den yana olduğunu söyleyen Zidane, "Maçı izleyeceğim ama sadece Real Madrid'e destek vermek için. Umarım Real Madrid kazanır ve finale yükselen taraf olur. Çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid, Almanya'da 2-2 berabere kalmıştı.



Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Zinedine Zidane ile anlaşma zemini aramış ancak Zidane olumlu veya olumsuz bir geri dönüşte bulunmamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU