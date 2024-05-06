Suudi Arabistan'dan Arsenalli iki yıldıza kanca

Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan kulüpler, Arsenal'de forma giyen Gabriel Jesus ve Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'dan Arsenalli iki yıldıza kanca
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06 Mayıs 2024 15:35
Arsenal'in gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Gabriel Jesus ve Thomas Partey için sıcak bir gelişme yaşandı.

Football Insider'ın haberine göre; Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan kulüpler, Gabriel Jesus ve Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, bu kulüplerin iki oyuncuyu izlediği ve yeni sezonda Suudi Arabistan futboluna kazandırmayı hedefledikleri aktarıldı.

ARSENAL SATMAYA SICAK

İngiliz devi Arsenal, her iki oyuncuya da ilgi çekici bir teklif gelmesi durumunda oyuncuların satışlarına izin verecek.

SEZON PERFORMANSLARI

Gabriel Jesus, bu sezon Arsenal ile 34 maça çıkarken, 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Partey ise çıktığı 14 maçta gol ya da asist yapamadı.

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