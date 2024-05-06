Suudi Arabistan'dan Arsenalli iki yıldıza kanca

Arsenal'in gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Gabriel Jesus ve Thomas Partey için sıcak bir gelişme yaşandı.



Football Insider'ın haberine göre; Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan kulüpler, Gabriel Jesus ve Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, bu kulüplerin iki oyuncuyu izlediği ve yeni sezonda Suudi Arabistan futboluna kazandırmayı hedefledikleri aktarıldı.



ARSENAL SATMAYA SICAK



İngiliz devi Arsenal, her iki oyuncuya da ilgi çekici bir teklif gelmesi durumunda oyuncuların satışlarına izin verecek.



SEZON PERFORMANSLARI



Gabriel Jesus, bu sezon Arsenal ile 34 maça çıkarken, 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Partey ise çıktığı 14 maçta gol ya da asist yapamadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU