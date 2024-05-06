UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

Süper Lig hakemi Halil Umut Meler, UEFA tarafından flaş bir maça atandı.
Meler, Club Brugge ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İtalya'da oynanan ilk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.
Meler, Club Brugge ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İtalya'da oynanan ilk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.
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