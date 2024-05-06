Stefan Kuntz için sürpriz gelişme!

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Kanada'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Kanada'nın başına geçmeye sıcak bakan Kuntz ile ilk görüşmeler gerçekleşti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz için sürpriz gelişme!
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06 Mayıs 2024 20:02
A Milli Futbol Takımı'ndan Eylül ayında ayrılan Stefan Kuntz'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky'da yer alan habere göre, Alman teknik adam, Kanada'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

İLK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kanada'nın 61 yaşındaki teknik direktör için ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve Kuntz'un da takımın başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

AZERBAYCAN, BAYERN MUNIH

Öte yandan Kuntz ile Azerbaycan Milli Takımı'nın da ilgilendiği iddia edildi.

Thomas Tuchel ile sezon sezonunda yollarını ayıracak Bayern Münih'te de Kuntz'un adının gündeme geldiği ancak somut bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımı'nın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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