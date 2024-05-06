Dortmund, Sancho ile devam etmek istiyor!

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Manchester United'dan kiraladıkları Jadon Sancho'yu takımda tutmak istediklerini açıkladı.



Kehl yaptığı açıklamada, "Jadon Sancho'yu burada tutmak için her şeyi deneyeceğiz." dedi.



Açıklamalarına devam eden başarılı futbol adamı, "MANU onun şu anda ne kadar iyi oynadığını görüyor. Onu satarak iyi bir kar elde etmeyi düşünebilirler. Belki de gelecek sezon takımda tutmak isterler. Ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.



Devre arasında kiralanan yıldız futbolcu, 20 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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