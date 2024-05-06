Beşiktaş, Rebic ile ayrılıkta kararlı!

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Ante Rebic ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Rebic ile ayrılıkta kararlı!
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06 Mayıs 2024 21:29
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 21:35
Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Ante Rebic ile yolların ayrılmasına karar verildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Kulübü, 15 lig maçında toplam 385 dakika süre alan ve 3 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Hırvat futbolcu ayrılık kararı hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Ante Rebic ile sözleşme konusunu oyuncunun ameliyatından önce görüştüğü ortaya çıktı.

Samet Aybaba, Hırvat oyuncuya bu yılki alacaklarını ödeyerek vedalaşmak istediğini ifade etti. Rebic ise ameliyat olup daha güçlü döneceğini ve buradaki sözleşmesine bağlı kalmak istediğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ AYRILIKTA KARARLI

Beşiktaş, iki sezonluk anlaşma karşılığında yıllık 2,5 Milyon euro maaş ve maç başına 10 bin euro kazanan Ante Rebic ile yaz kampı öncesinde ortayı bularak yolları ayırmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulübün bu kesin tavrı üzerine Rebic'in gelecek sezonun alacakları karşılığında ayrılmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Süper Lig'de bekleneni veremeyen Ante Rebic, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol ve 1 asist, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 6 maçta ise 2 asistlik katkı yaptı.

Öte yandan Beşiktaş'ta sadece 3 lig maçına ilk 11'de başlayan Antre Rebic, Nisan ayında sakatlanmasının ardından sezonu kapattı.

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