Nacho kariyeri için kararını verdi

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Nacho kariyerine MLS'de devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nacho kariyeri için kararını verdi
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06 Mayıs 2024 17:20
Kariyerinin tamamını Real Madrid'de geçiren ve sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Nacho geleceği ile ilgili kararı verdi.

MLS'DE OYNAMAK İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre sezon sonunda ayrılacak Nacho'ya İspanya ve Avrupa takımlarından teklifler geldi.

Ancak Nacho'nun bu teklifleri reddettiği ve kariyerinde bir daha Real Madrid'e karşı forma giymek istemediğinden dolayı MLS'de forma giymek istediği söylendi.

358 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Real Madrid formasıyla 358 resmi maçta forma giyen Nacho bu karşılaşmalarda 16 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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