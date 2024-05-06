Nacho kariyeri için kararını verdi

Kariyerinin tamamını Real Madrid'de geçiren ve sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Nacho geleceği ile ilgili kararı verdi.



MLS'DE OYNAMAK İSTİYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre sezon sonunda ayrılacak Nacho'ya İspanya ve Avrupa takımlarından teklifler geldi.



Ancak Nacho'nun bu teklifleri reddettiği ve kariyerinde bir daha Real Madrid'e karşı forma giymek istemediğinden dolayı MLS'de forma giymek istediği söylendi.



358 MAÇA ÇIKTI



Kariyerinde Real Madrid formasıyla 358 resmi maçta forma giyen Nacho bu karşılaşmalarda 16 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.





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