Fenerbahçe'de ipleri koparan olay

Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası takım içinde yaşanan sıkıntılara dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ipleri koparan olay
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07 Mayıs 2024 00:03
Son güncelleme 07 Mayıs 2024 00:04
Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası takım içinde yaşanan sıkıntılara dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

"TADIC, DZEKO VE FRED İLE TERS DÜŞTÜ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, belli bir noktaya gelene kadar takımın lider oyuncuları Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu ancak daha sonra Kartal ile oyuncular arasında ters düşen fikirler ortaya çıktı. 

"KAPILARI TEKMELEDİ"

Öte yandan habere göre; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından oyuncular ile İsmail Kartal arasındaki bütün bağların koptuğu ve oyuncuların sadece sezon sonunun gelmesini beklediği ifade edilirken, son maçlarda kadroya alınmayan Leonardo Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrenince tesislerde sorun çıkardı.

Spor yorumcusu Serhat Akın'ın iddiasına göre; Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrendikten sonra tesislerde kapıları tekmeledi.

"OYUNCULAR İLE BAĞ KALMAMIŞ DURUMDA"

Öte yandan Tivibu Spor'da konuşan spor yorumcusu Elvir Balic, İsmail Kartal ile takım arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek, "Futbolcular teknik direktörden memnun değilse, hiçbir şey yapamazsın. Oyuncuların %90'ı çok önceden İsmail Hoca ile bağları koparttı." sözlerini sarf etti.

 
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