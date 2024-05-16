Haber Tarihi: 16 Mayıs 2024 13:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 13:29

Sweet Bonanza Yasal mı, Cezası Ne Kadar? 2024

Sweet Bonanza, Pragmatic Play tarafından geliştirilen ve son yıllarda oldukça popüler hale gelen bir slot oyunudur. Renkli tasarımı, eğlenceli müziği ve yüksek kazanç potansiyeli ile birçok oyuncuyu cezbetmektedir. Peki, Sweet Bonanza oynamak yasal mı?

Sweet Bonanza Yasal mı, Cezası Ne Kadar? 2024
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Türkiye'de kumar yasa dışıdır ve yasa dışı bahis sitelerinde Sweet Bonanza oynamak da yasa dışıdır. 2021 yılında yürürlüğe giren Ödeme ve Aracılık Hizmetleri Kanunu (ÖAK) ile yasa dışı bahislere karşı mücadele daha da sıkılaştırılmıştır. Bu kanuna göre, yasa dışı bahis sitelerine para yatıran veya bu sitelerde oyun oynayan kişilere 5.000 TL'ye kadar para cezası verilebilmektedir.

Buna ek olarak, Papara gibi bazı elektronik para transfer şirketleri de yasa dışı bahis sitelerine para yatıran kullanıcılara 30.000 TL'ye kadar ceza uygulamaktadır.
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