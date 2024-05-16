Sweet Bonanza Yasal mı, Cezası Ne Kadar? 2024

Türkiye'de kumar yasa dışıdır ve yasa dışı bahis sitelerinde Sweet Bonanza oynamak da yasa dışıdır. 2021 yılında yürürlüğe giren Ödeme ve Aracılık Hizmetleri Kanunu (ÖAK) ile yasa dışı bahislere karşı mücadele daha da sıkılaştırılmıştır. Bu kanuna göre, yasa dışı bahis sitelerine para yatıran veya bu sitelerde oyun oynayan kişilere 5.000 TL'ye kadar para cezası verilebilmektedir.

Buna ek olarak, Papara gibi bazı elektronik para transfer şirketleri de yasa dışı bahis sitelerine para yatıran kullanıcılara 30.000 TL'ye kadar ceza uygulamaktadır.