Haber Tarihi: 13 Mayıs 2024 17:56 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 17:56

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 2024

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid ile rakip olacak. Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibi olan Real Madrid ile mücadele edecek. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 2024
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Şampiyonlar Ligi'nde A Milli Takım'ın genç oyuncusu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih'i evinde 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Borussia Dortmund yarı finalde ise turun favorisi olarak görülen PSG'yi mağlup ederek rakibini Fransa'ya eli boş gönderdi. 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde bir ilk yaşanacak. Devler Ligi kupası ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Arda Güler ve Dortmund'ta forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek. Daha önceki yıllarda Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan ve son olarak Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finallerinde mağlup olarak kupayı kazanamadı. Şampiyonlar Ligi'nde final programı belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Dortmund - Real Madrid maçı nerede? İşte, Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin bilgiler…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finallerde rakiplerine üstünlük kuran Real Madrid ve Dortmund final oynamaya hak kazandı.

Devler Ligi'nin favorisi olarak gösterilen Manchester City ve Bayern Münih gibi takımları mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.

Alman takımı Borussia Dortmund ise hayal gibi bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga'da beklentilerin uzağında kalan Dortmund, Atletico Madrid ve PSG'yi mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının tamamlanmasının ardından gözler final maçına çevrildi. Dortmund ve Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Devler Ligi finali 1 Haziran'da Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak.

REAL MADRİD KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM OLDU

İspanyol devi Real Madrid, tarihinde 18. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazandı. Oynadığı 17 finalin sadece 3'ünü kaybeden eflatun-beyazlılar, kupayı 14 kez müzesine götürerek en başarılı takım oldu. İşte, son 8 yılda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar…

2022-2023: Manchester City

2021- 2022: Real Madrid

2020-2021: Chelsea

2019-2020: Bayern Münih

2018-2019: Liverpool

2017-2018 : Real Madrid

2016-2017: Real Madrid

2015-2016: Real Madrid

DEVLER LİGİ FİNALİNDE İKİ TÜRK KARŞI KARŞIYA

Real Madrid'in finale yükselmesiyle birlikte 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da kesinleşmiş oldu.

Daha önceki yıllarda Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.
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