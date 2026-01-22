UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Newcastle United, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaştı. Newcastle United, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yoane Wissa, 30. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Harvey Barnes attı.
Bu sonucun ardından Newcastle United, son hafta öncesi Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükseldi. PSV Eindhoven, 8 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Newcastle United, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek. PSV Eindhoven, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.
