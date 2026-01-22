21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Newcastle United'dan PSV maçında 3 gollü galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United, sahasında PSV Eindhoven'ı 3-0 mağlup etti.

Newcastle United'dan PSV maçında 3 gollü galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Newcastle United, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaştı. Newcastle United, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yoane Wissa, 30. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Harvey Barnes attı.

Bu sonucun ardından Newcastle United, son hafta öncesi Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükseldi. PSV Eindhoven, 8 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Newcastle United, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek. PSV Eindhoven, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
