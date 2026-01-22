UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Liverpool, Marsilya deplasmanına konuk oldu. Liverpool, Velodrome'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai, 72. dakikada kendi kalesine Geronimo Rulli ve 90+3. dakikada Cody Gakpo attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 15 puana yükseldi. Marsilya, 9 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Liverpool, sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Marsilya, Club Brugge deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai, 72. dakikada kendi kalesine Geronimo Rulli ve 90+3. dakikada Cody Gakpo attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 15 puana yükseldi. Marsilya, 9 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Liverpool, sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Marsilya, Club Brugge deplasmanına gidecek.
⚽45+1' Dominik Szoboszlai
⚽72' Geronimo Rulli (KK)
⚽90+3' Cody Gakpo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Liverpool, Marsilya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/4ay1psg1dV
— Sporx (@sporx) January 21, 2026