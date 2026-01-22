21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Juventus'tan Beşiktaş'a transfer: Weston McKennie

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva'nın ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Juventus'un 27 yaşındaki yıldızı Weston McKennie'nin transfer edilmesini talep etti.

calendar 22 Ocak 2026 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert bir biçimde esmeye devam ediyor. Mert Günok, Jonas Svensson, David Jurasek ve Gabriel Paulista'nın ardından Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar orta sahadan iki oyuncunun eksilmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, orta saha için Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Weston McKennie'yi transfer listesine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden ABD'li yıldızın kadroya katılmasını talep etti.

BÜYÜK LİGLERDE OYNADI



Başkan Serdal Adalı'nın oyuncu satışlarından gelecek para ile 27 yaşındaki yıldızın transferini sonuçlandırmak için hamle yapacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Weston McKennie, Avrupa'nın üst klasman liglerinde boy gösterdi. Schalke 04, Leeds United ve Juventus'ta forma giyen tecrübeli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

DEVLERİN RADARINDA

Juventus'ta futbol kariyerini sürdüren Weston McKennie'ye talip olan kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Siyah-beyazlı takımın bu transfer için önemli rakipleri bulunuyor. Serie A temsilcilerinden AS Roma ve AC Milan'ın yanı sıra La Liga'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'in de 27 yaşındaki ABD'li yıldızın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

ENERJİSİ BİTMİYOR

ABD'li yıldız pres oyununa yatkın. İkili mücadelelerden galip ayrılma yüzdesi yüksek olan McKennie, 90 dakika boyunca rakibe baskı uygulayabiliyor. Orijinal mevkii 8 numara olan 27 yaşındaki futbolcu, 10 numara ve kanatta da görev alabiliyor. Yanında oyun kurabilen 6 numara olduğu takdirde 8 numara pozisyonunda takımına daha çok faydalı oluyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 28 maça çıkan McKennie, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

  • KL
