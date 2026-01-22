Juventus'tan Beşiktaş'a transfer: Weston McKennie

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert bir biçimde esmeye devam ediyor. Mert Günok, Jonas Svensson, David Jurasek ve Gabriel Paulista'nın ardından Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar orta sahadan iki oyuncunun eksilmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Beşiktaş, orta saha için Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Weston McKennie'yi transfer listesine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden ABD'li yıldızın kadroya katılmasını talep etti.



BÜYÜK LİGLERDE OYNADI

Başkan Serdal Adalı'nın oyuncu satışlarından gelecek para ile 27 yaşındaki yıldızın transferini sonuçlandırmak için hamle yapacağı aktarıldı.Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Weston McKennie, Avrupa'nın üst klasman liglerinde boy gösterdi. Schalke 04, Leeds United ve Juventus'ta forma giyen tecrübeli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.Juventus'ta futbol kariyerini sürdüren Weston McKennie'ye talip olan kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Siyah-beyazlı takımın bu transfer için önemli rakipleri bulunuyor. Serie A temsilcilerinden AS Roma ve AC Milan'ın yanı sıra La Liga'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'in de 27 yaşındaki ABD'li yıldızın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.ABD'li yıldız pres oyununa yatkın. İkili mücadelelerden galip ayrılma yüzdesi yüksek olan McKennie, 90 dakika boyunca rakibe baskı uygulayabiliyor. Orijinal mevkii 8 numara olan 27 yaşındaki futbolcu, 10 numara ve kanatta da görev alabiliyor. Yanında oyun kurabilen 6 numara olduğu takdirde 8 numara pozisyonunda takımına daha çok faydalı oluyor.Bu sezon Juventus formasıyla 28 maça çıkan McKennie, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.