Haber Tarihi: 21 Ocak 2026 14:38

Zemheri ne zaman giriyor, ne zaman başlar? 2026

Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2026 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, zemheri ne zaman giriyor, ne zaman başlar?

Zemheri ne zaman giriyor, ne zaman başlar? 2026
Aralık ayının sonlarına yaklaşırken halk arasında kışın en sert dönemleri olarak bilinen zemheri hakkında bilgiler merak ediliyor. Zemheri ayı aynı zamanda karakış olarak da adlandırılıyor. Zemheri Aralık ayında başlıyor ve kırk gün sürüyor. Peki, zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte 2026 zemheri ayı tarihleri...
ZEMHERİ NE ZAMAN GİRİYOR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

ZEMHERİ NEDİR?
 
Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

