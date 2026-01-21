Zemheri ne zaman giriyor, ne zaman başlar? 2026

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.



ZEMHERİ NEDİR?



Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Aralık ayının sonlarına yaklaşırken halk arasında kışın en sert dönemleri olarak bilinen zemheri hakkında bilgiler merak ediliyor. Zemheri ayı aynı zamanda karakış olarak da adlandırılıyor. Zemheri Aralık ayında başlıyor ve kırk gün sürüyor. Peki, zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte 2026 zemheri ayı tarihleri...