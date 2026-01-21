Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.
Braga, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek. Portekiz ekibi, ayrıca Demir Ege'nin sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
Braga'ya giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Beşiktaş altyapısından yetişen genç oyuncu, geçen sezon Rio Ave'deki kiralık macerasının ardından bu sezon siyah-beyazlılarda 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist üretti.
Beşiktaş'ın KAP açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."
