Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi: Demir Ege

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, ayrılığı KAP'a bildirdi.

calendar 21 Ocak 2026 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 19:48
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

Braga, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek. Portekiz ekibi, ayrıca Demir Ege'nin sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

Braga'ya giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Beşiktaş altyapısından yetişen genç oyuncu, geçen sezon Rio Ave'deki kiralık macerasının ardından bu sezon siyah-beyazlılarda 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist üretti.

Beşiktaş'ın KAP açıklaması:


"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
