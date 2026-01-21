21 Ocak
Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'a geldi!

Ajax, Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncusu Edson Alvarez ile ilgileniyor. Hollanda temsilcisinin sportif direktörü Marijn Beuker, transfer için İstanbul'a geldi.

Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

HAREKETE GEÇTİLER

Ajax, daha önce de takımda forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Hollanda temsilcisi, Edson Alvarez için yeniden harekete geçti.

İSTANBUL'A GELDİLER


Ajax'ın sportif direktörü Marijn Beuker'in, Edson Alvarez'in transferi için çarşamba günü İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Beuker'in, Meksikalı futbolcunun temsilcisiyle görüşme yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Edson Alvarez'i yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Fenerbahçe'de 14 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

