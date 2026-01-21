21 Ocak
Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!

Club Brugge forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

calendar 21 Ocak 2026 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, sosyal medyayı paylaşımıyla adeta karıştırdı.

OLAY YARATAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından uçağa binerken bir hikaye paylaştı.

Onyedika'nın paylaşımında bindiği uçaktaki Türk bayrağı ve TC yazısı dikkat çekti ve bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SINGO'NUN UÇAĞI

Öte yandan aynı uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçak olduğu ortaya çıktı.

SEZON PERFORMANSI

Club Brugge forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



