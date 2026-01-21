Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!

Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, sosyal medyayı paylaşımıyla adeta karıştırdı.
OLAY YARATAN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından uçağa binerken bir hikaye paylaştı.
Onyedika'nın paylaşımında bindiği uçaktaki Türk bayrağı ve TC yazısı dikkat çekti ve bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
SINGO'NUN UÇAĞI
Öte yandan aynı uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçak olduğu ortaya çıktı.
SEZON PERFORMANSI
Club Brugge forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
