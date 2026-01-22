Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile İspanyol ekibi Barcelona karşılaştı. Barcelona geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.
Slavia Prag'ın golleri 10. dakikada Vasil Kusej ve 44. dakikada Robert Lewandowski'den (kendi kalesine) geldi.
Barcelona'nın gollerini 34 ve 42. dakikada Fermin Lopez, 63. dakikada Dani Olmo , 70. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 13'e yükseltti. 3 puanda kalan Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Barcelona, Kopenhag'ı ağırlayacak. Slavia Prag, Pafos'a konuk olacak.
Slavia Prag'ın golleri 10. dakikada Vasil Kusej ve 44. dakikada Robert Lewandowski'den (kendi kalesine) geldi.
Barcelona'nın gollerini 34 ve 42. dakikada Fermin Lopez, 63. dakikada Dani Olmo , 70. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 13'e yükseltti. 3 puanda kalan Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Barcelona, Kopenhag'ı ağırlayacak. Slavia Prag, Pafos'a konuk olacak.
Dani Olmo; imza atar gibi...✍️pic.twitter.com/Wpp0rBw9gE
— Sporx (@sporx) January 21, 2026