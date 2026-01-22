21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Barcelona, Slavia Prag'ın hayallerini bitirdi

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Slvaia Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 4-2 kazandı.

calendar 22 Ocak 2026 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 01:24
Haber: Sporx.com
Barcelona, Slavia Prag'ın hayallerini bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile İspanyol ekibi Barcelona karşılaştı. Barcelona geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

Slavia Prag'ın golleri 10. dakikada Vasil Kusej ve 44. dakikada Robert Lewandowski'den (kendi kalesine) geldi.

Barcelona'nın gollerini 34 ve 42. dakikada Fermin Lopez, 63. dakikada Dani Olmo , 70. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.


Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 13'e yükseltti. 3 puanda kalan Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Barcelona, Kopenhag'ı ağırlayacak. Slavia Prag, Pafos'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.