Trabzonspor'dan Ernest Muçi için açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV'ye bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Doğan, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul Doğan, Muçi'nin bonservisi hakkında, "Trabzonspor isterse, Muçi'nin sözleşmesindeki ilk taksit olan Temmuz sonundaki 1,5 ya da 2 milyon Euro'yu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katabiliyor. Bu tek kalemde ödenecek bir rakam değil. Tamamen teknik bir karar. Hocamız bu opsiyonu kullanmak isterse, öyle görünüyor şimdilik, ilk taksiti ödeyip Muçi'yi alacağız." İfadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferinden sonra bordo-mavililerdeki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Ernest Muçi, 10 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.
MUÇI'NIN BONSERVİSİ
Trabzonspor, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeyecek.
Trabzonspor, Muçi transferi için KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:
"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."
