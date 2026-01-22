21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
1-0
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
0-3
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
2-4
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
21 Ocak
Juventus-Benfica
2-0
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Trabzonspor'dan Ernest Muçi için açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 22 Ocak 2026 01:44 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 01:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'dan Ernest Muçi için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV'ye bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Doğan, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, Muçi'nin bonservisi hakkında, "Trabzonspor isterse, Muçi'nin sözleşmesindeki ilk taksit olan Temmuz sonundaki 1,5 ya da 2 milyon Euro'yu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katabiliyor. Bu tek kalemde ödenecek bir rakam değil. Tamamen teknik bir karar. Hocamız bu opsiyonu kullanmak isterse, öyle görünüyor şimdilik, ilk taksiti ödeyip Muçi'yi alacağız." İfadelerini kullandı.


Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferinden sonra bordo-mavililerdeki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Ernest Muçi, 10 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.

MUÇI'NIN BONSERVİSİ

Trabzonspor, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor, Muçi transferi için KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.