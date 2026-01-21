TRT 1 Canlı Maç İzle: Galatasaray Atletico Madrid Maçı İzle

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray ile Atletico Madrid Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki zorlu UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSPANYA EKİPLERİYLE 36. MAÇ



Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak. Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı. İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.



ATLETICO MADRID'E KARŞI GALİBİYETİ YOK



Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.



ATLETICO MADRID'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI



Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı. Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi. İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.



İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLAR



Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:





Sezon



Rakip



Organizasyon



Tur



İlk maç sonucu (GS-Rakip)



İkinci maç sonucu (GS-Rakip) 1973-1974



Atletico Madrid



Şampiyon Kulüpler Kupası



1. tur



0-0



0-1 (D) 1993-1994



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup



0-0



0-3 (D) 1994-1995



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup



1-2 (D)



2-1 1998-1999



Athletic Bilbao



Şampiyonlar Ligi



Grup



2-1



0-1 (D) 1999-2000



Real Mallorca



UEFA Kupası



Çeyrek Final



4-1 (D)



2-1 2000



Real Madrid



UEFA Süper Kupa



Final



2-1



2000-2001



Deportivo La Coruna



Şampiyonlar Ligi



Grup 2



1-0



0-2 (D) 2000-2001



Real Madrid



Şampiyonlar Ligi



Çeyrek Final



3-2



0-3 (D) 2001-2002



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup 2



2-2 (D)



0-1 2002-2003



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup 1



0-2



1-3 2003-2004



Real Sociedad



Şampiyonlar Ligi



Grup 1



1-2



1-1 (D) 2003-2004



Villarreal



UEFA Kupası



3. tur



2-2



0-3 (D) 2009-2010



Atletico Madrid



UEFA Avrupa Ligi



Son 32



1-1 (D)



1-2 2012-2013



Real Madrid



Şampiyonlar Ligi



Çeyrek Final



0-3 (D)



3-2 2013-2014



Real Madrid



Şampiyonlar Ligi



Grup



1-6



1-4 (D) 2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D) 2019-2020 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 6-0 (D) 2021-2022 Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 0-0 (D) 1-2

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.







Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez.







GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.



ATLETICO MADRID'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI



Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi. İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.



GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER



Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.



İKİ OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.



OSIMHEN TAKIMA DÖNDÜ



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak. Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı. Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.



GOLLERİN ÇOĞUNU OSIMHEN ATTI



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın attığı gollerin büyük bir bölümü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 8 golün 6'sını kaydetti. Diğer 2 golü ise Yunus Akgün attı. Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor. Zirvede ise 9 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldız Kylian Mbappe bulunuyor.



ICARDI, TARİHE GEÇMEK İSTİYOR



Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek. Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71. golünü kaydetti. Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında 2 kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.



İSPANYA TEMSİLCİSİ, LİGİNDE 4. SIRADA



Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 20. hafta sonunda 4. sırada bulunuyor. Geride kalan 20 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip. Atletico Madrid, LaLiga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yendi.



JAN OBLAK, 100. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA HAZIRLANIYOR



Atletico Madrid'in Sloven file bekçisi Jan Oblak, yarın görev alması halinde 100. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Oblak, teknik direktör Diego Simeone'nin görev vermesi halinde 100. "Devler Ligi" maçına Galatasaray karşısında çıkacak.



ALVAREZ'İN HEDEFİ SAUL NIGUEZ'İ GEÇMEK



Julian Alvarez, Galatasaray'a gol atması halinde Atletico Madrid'in tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan ikinci futbolcu olacak. Madrid ekibiyle çıktığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli santrfor, yarın gol atması durumunda İspanyol Saul Niguez'i bu alanda geçerek ikinci sıraya yerleşecek. Fransız yıldız Antoine Griezmann, 39 golle Atletico Madrid formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.



AVRUPA'DA 335. MAÇ





UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında 21 Ocak Çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 334 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 506 gole engel olamadı.



"DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.



"DEVLER LİGİ"NDE 164. RANDEVU



Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 164. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 128 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 271 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.



AVRUPA'DA SON 16 MÜSABAKANIN 11'İNİ KAYBETMEDİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakanın 11'inde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sı ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 16 karşılaşmada 6 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.



SON 24 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 5 GALİBİYET



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 5 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 24 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.



AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY



Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:



