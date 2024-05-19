Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR merkezinde görev yapacak yabancı hakem belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmada VAR merkezinde oturacak hakemin İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı İtalyan hakem Fabio Maresca'nın görev yapacağı açıklandı.
FABIO MARESCA KİMDİR?
Fabio Maresca, 12 Nisan 1981 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde dünyaya geldi. 1997'den bu yana profesyonel olarak hakemlik yapan 43 yaşındaki İtalyan hakem, daha önce 1 kez A Milli Takım'ın, 1 kez Fenerbahçe'nin, 1 kez de Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı.
Maresca'nın yönettiği bu maçlarda takımların aldığı sonuçlar şu şekilde;
08.09.2022 / Ferencvaros 3-2 Trabzonspor
19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler
31.08.2024 / Twente 0-1 Fenerbahçe
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TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmada VAR merkezinde oturacak hakemin İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı İtalyan hakem Fabio Maresca'nın görev yapacağı açıklandı.
FABIO MARESCA KİMDİR?
Fabio Maresca, 12 Nisan 1981 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde dünyaya geldi. 1997'den bu yana profesyonel olarak hakemlik yapan 43 yaşındaki İtalyan hakem, daha önce 1 kez A Milli Takım'ın, 1 kez Fenerbahçe'nin, 1 kez de Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı.
Maresca'nın yönettiği bu maçlarda takımların aldığı sonuçlar şu şekilde;
08.09.2022 / Ferencvaros 3-2 Trabzonspor
19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler
31.08.2024 / Twente 0-1 Fenerbahçe
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